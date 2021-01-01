Intel Core i5 10310U против i3 1125G4
Что лучше: Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 11% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1200 и 1058 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1046
Cinebench R23 (многоядерный)
3065
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Core i3 1125G4 +8%
2524
Passmark CPU (многоядерный)
6868
Core i3 1125G4 +34%
9204
Geekbench 5 (одноядерный)
1043
Core i3 1125G4 +13%
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
3384
Core i3 1125G4 +21%
4099
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-10310U
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-2.2 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8-22x
|9-20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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