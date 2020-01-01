Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 1200
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +30%
425
327
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +15%
1365
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +22%
2362
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +25%
7923
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +30%
1166
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +25%
3592
2868
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|-
|109 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|31x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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