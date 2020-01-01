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Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 2200U

Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1
VS
AMD Ryzen 3 2200U
AMD Ryzen 3 2200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или AMD Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200U and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +151%
1365
Ryzen 3 2200U
543
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +44%
2362
Ryzen 3 2200U
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +120%
7923
Ryzen 3 2200U
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +101%
1166
Ryzen 3 2200U
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +190%
3592
Ryzen 3 2200U
1240

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 3 2200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 8 января 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen
Номер модели i5-1035G1 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт AMD Ryzen 3 2200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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