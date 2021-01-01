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Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i5 1035G1
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i5 1035G1
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1107 и 751 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +23%
2347
Ryzen 3 3250U
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +92%
8002
Ryzen 3 3250U
4165
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +70%
2816
Ryzen 3 3250U
1654

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i5-1035G1 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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