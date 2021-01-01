Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1107 и 751 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +39%
430
309
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +81%
1373
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +23%
2347
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +92%
8002
4165
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +48%
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +70%
2816
1654
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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