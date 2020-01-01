Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 4300U
Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Ryzen 3 4300U +15%
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +1%
2362
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +2%
7923
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +20%
1166
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +17%
3592
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|27x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
6 (11.8%)
45 (88.2%)
Всего проголосовало: 51
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