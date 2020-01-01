Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.