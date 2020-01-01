Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +15%
425
369
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Ryzen 5 2600 +97%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +5%
2362
2244
Passmark CPU (многоядерный)
7923
Ryzen 5 2600 +67%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +19%
1166
980
Geekbench 5 (многоядерный)
3592
Ryzen 5 2600 +51%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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