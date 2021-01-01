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Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 1035G1
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i5 1035G1
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1107 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1
1373
Ryzen 5 5600X +220%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1
2347
Ryzen 5 5600X +45%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1
8002
Ryzen 5 5600X +183%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1
1120
Ryzen 5 5600X +51%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1
2816
Ryzen 5 5600X +202%
8500

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen 3
Номер модели i5-1035G1 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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