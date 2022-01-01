Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 5 5625U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1096 баллов
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1079
Ryzen 5 5625U +27%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
4253
Ryzen 5 5625U +92%
8151
Passmark CPU (одноядерный)
2284
Ryzen 5 5625U +24%
2834
Passmark CPU (многоядерный)
7635
Ryzen 5 5625U +93%
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
1101
Ryzen 5 5625U +30%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
2913
Ryzen 5 5625U +104%
5934
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Barcelo
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|4
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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