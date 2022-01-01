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Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Intel Core i5 1035G1
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Intel Core i5 1035G1
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 1073 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1035G1 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics G1 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 32 28
ROPs 4 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1035G1
н/д
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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