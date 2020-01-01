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Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Ryzen 7 2700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1
1365
Ryzen 7 2700 +149%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1
7923
Ryzen 7 2700 +96%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1
3592
Ryzen 7 2700 +77%
6354

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 19 апреля 2018
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i5-1035G1 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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