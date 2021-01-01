Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1077
Ryzen 7 5700U +16%
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
4172
Ryzen 7 5700U +122%
9249
Passmark CPU (одноядерный)
2310
Passmark CPU (многоядерный)
7778
Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Ryzen 7 5700U +9%
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
3232
Ryzen 7 5700U +80%
5832
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|12 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|4
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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