Intel Core i5 1035G1 против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 12% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1073 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Core i5 1035G1 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1086
Apple M1 +40%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
4265
Apple M1 +83%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2320
Apple M1 +63%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
7785
Apple M1 +90%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1080
Apple M1 +62%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
2989
Apple M1 +234%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 августа 2019
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-1035G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|32
|64
|ROPs
|4
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
2 (25%)
6 (75%)
Всего проголосовало: 8