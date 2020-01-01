Intel Core i5 1035G1 против i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +6%
425
402
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +47%
1365
929
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +3%
2362
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +51%
7923
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +23%
1166
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +88%
3592
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1035G1
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
7 (46.7%)
8 (53.3%)
Всего проголосовало: 15
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