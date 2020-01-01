Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.