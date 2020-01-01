Intel Core i5 1035G1 против i3 5005U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или i3 5005U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Появился на 4 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +103%
2362
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +291%
7923
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +143%
1166
479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +243%
3592
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Broadwell
|Номер модели
|i5-1035G1
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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