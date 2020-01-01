Intel Core i5 1035G1 против i3 7100U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или i3 7100U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +106%
425
206
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +208%
1365
443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +71%
2362
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +192%
7923
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +95%
1166
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +165%
3592
1353
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|30 августа 2016
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-1035G1
|i3-7100U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i3 7100U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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