Intel Core i5 1035G1 против i3 9100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или десктопный i3 9100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Core i3 9100 +5%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Core i3 9100 +19%
1622
Passmark CPU (одноядерный)
2362
Core i3 9100 +7%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +20%
7923
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +8%
1166
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +9%
3592
3310
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|129 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-1035G1
|i3-9100
|Сокет
|BGA-1526
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i3 9100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Intel Core i5 1035G1 vs Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i5 1035G1 vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 1035G1 vs Intel Core i7 10510U
- Intel Core i5 1035G1 vs AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i5 1035G1 vs Intel Core i7 1165G7
- Intel Core i3 9100 vs Intel Core i3 10100
- Intel Core i3 9100 vs AMD Ryzen 5 3400G
- Intel Core i3 9100 vs Intel Core i3 1005G1