Intel Core i5 1035G1 против i3 9350K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц или десктопный i3 9350K на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 84% ниже чем у Core i3 9350K пиковое энергопотребление – 15 vs 91 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
- Разблокированный множитель
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Core i3 9350K +11%
472
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Core i3 9350K +34%
1826
Passmark CPU (одноядерный)
2362
Core i3 9350K +20%
2823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +1%
7923
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Core i3 9350K +6%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
3592
Core i3 9350K +18%
4221
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|173 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-1035G1
|i3-9350K
|Сокет
|BGA-1526
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|40x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i3 9350K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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