Intel Core i5 1035G1 против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i5 1035G1 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +23%
425
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +63%
1365
840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +44%
2362
1645
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +50%
7923
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +6%
1166
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +35%
3592
2667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-1035G1
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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