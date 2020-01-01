Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.