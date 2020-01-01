Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 3 3200GE
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- На 57% ниже чем у Ryzen 3 3200GE пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- На 11.92 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
- Разблокированный множитель
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Cinebench R20 (многоядерный)
1191
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4 +5%
2325
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4 +8%
8052
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +30%
1166
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +49%
3910
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|30 сентября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-1035G4
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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