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Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 1035G4
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1136 и 1013 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8138
Ryzen 3 5300U +25%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +12%
1136
Ryzen 3 5300U
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +16%
3828
Ryzen 3 5300U
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 48 24
ROPs 6 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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