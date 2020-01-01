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Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 19.87 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4
1191
Ryzen 5 3550H +40%
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4 +10%
2325
Ryzen 5 3550H
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +114%
1166
Ryzen 5 3550H
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +116%
3910
Ryzen 5 3550H
1810

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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