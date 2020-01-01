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Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • На 7.95 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G4
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4
1191
Ryzen 5 3600 +195%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8052
Ryzen 5 3600 +121%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4
3910
Ryzen 5 3600 +88%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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