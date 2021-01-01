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Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 1035G4
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4
1211
Ryzen 5 5500U +116%
2618
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8465
Ryzen 5 5500U +65%
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4
3388
Ryzen 5 5500U +64%
5570

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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