Главная > Сравнения CPU > Core i5 1035G4 vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 1035G4
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 72% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1360 и 1136 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1035G4
1075
Ryzen 5 5600H +25%
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1035G4
4296
Ryzen 5 5600H +129%
9849
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4
2276
Ryzen 5 5600H +31%
2982
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8138
Ryzen 5 5600H +119%
17803
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4
1136
Ryzen 5 5600H +18%
1343
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4
3828
Ryzen 5 5600H +59%
6085

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 3
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 48 28
ROPs 6 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1035G4
н/д
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 1035G4 и Core i7 1065G7
2. Core i5 1035G4 и Core i7 1165G7
3. Core i5 1035G4 и Core i7 10510U
4. Core i5 1035G4 и Ryzen 7 4700U
5. Core i5 1035G4 и Core i5 1035G1
6. Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 3600
7. Ryzen 5 5600H и Core i7 9750H
8. Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 4600H
9. Ryzen 5 5600H и Core i5 1135G7
10. Ryzen 5 5600H и Ryzen 7 5800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 1035G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях