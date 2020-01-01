Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 7 3700U
Что лучше: Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 19.87 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +20%
411
343
Cinebench R20 (многоядерный)
1191
Ryzen 7 3700U +24%
1474
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4 +15%
2325
2014
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4 +10%
8052
7335
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +80%
1166
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +67%
3910
2343
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-1035G4
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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