Главная > Сравнения CPU > Core i5 1035G4 vs Ryzen 7 5800HS

Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 7 5800HS

Intel Core i5 1035G4
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
Intel Core i5 1035G4
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 12.67 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1358 и 1131 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8422
Ryzen 7 5800HS +154%
21389
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и AMD Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Zen 3
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 28x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 48 32
ROPs 6 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 4500U и Core i5 1035G4
2. Core i5 1135G7 и Core i5 1035G4
3. Core i5 10210U и Core i5 1035G4
4. Core i5 1035G7 и Core i5 1035G4
5. Core i3 1005G1 и Core i5 1035G4
6. M1 Max и Ryzen 7 5800HS
7. Core i7 1165G7 и Ryzen 7 5800HS
8. Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 5800HS
9. Ryzen 7 5700U и Ryzen 7 5800HS
10. M1 Pro и Ryzen 7 5800HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800HS или Intel Core i5 1035G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры