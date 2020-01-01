Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 9 4900HS
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 12.64 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Ryzen 9 4900HS +21%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
1191
Ryzen 9 4900HS +261%
4297
Passmark CPU (одноядерный)
2325
Ryzen 9 4900HS +15%
2665
Passmark CPU (многоядерный)
8052
Ryzen 9 4900HS +145%
19760
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Ryzen 9 4900HS +1%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
3910
Ryzen 9 4900HS +93%
7529
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1035G4
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.1 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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