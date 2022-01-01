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Intel Core i5 1035G4 против Apple M1

Intel Core i5 1035G4
VS
Apple M1
Intel Core i5 1035G4
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1096 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12.62 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% ниже чем у Core i5 1035G4 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1035G4
1086
Apple M1 +39%
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1035G4
4310
Apple M1 +78%
7690
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4
2258
Apple M1 +65%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8216
Apple M1 +79%
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4
1094
Apple M1 +58%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4
3565
Apple M1 +129%
8161
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 августа 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Ice Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-1035G4 -
Сокет BGA-1526 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G4 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 384 1024
TMUs 48 64
ROPs 6 32
Вычислительные блоки - 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1035G4
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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