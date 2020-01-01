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Intel Core i5 1035G4 против i3 10100

Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 14.03 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4
1191
Core i3 10100 +91%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4
2325
Core i3 10100 +13%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4
8052
Core i3 10100 +10%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake
Номер модели i5-1035G4 i3-10100
Сокет BGA-1526 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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