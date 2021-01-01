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Intel Core i5 1035G4 против i3 1110G4

Intel Core i5 1035G4
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 1175 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i5-1035G4 i3-1110G4
Сокет BGA-1526 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.1 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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