Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.