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Intel Core i5 1035G4 против i3 5005U

Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или i3 5005U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Появился на 4 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 30.03 ГБ/c (117%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4 +100%
2325
Core i3 5005U
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4 +298%
8052
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +143%
1166
Core i3 5005U
479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +273%
3910
Core i3 5005U
1047

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Broadwell
Номер модели i5-1035G4 i3-5005U
Сокет BGA-1526 BGA-1168
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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