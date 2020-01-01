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Intel Core i5 1035G4 против i3 8130U

Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или i3 8130U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and 1035G4
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G4 +22%
2325
Core i3 8130U
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4 +124%
8052
Core i3 8130U
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +145%
3910
Core i3 8130U
1598

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G4 и i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 12 февраля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Kaby Lake
Номер модели i5-1035G4 i3-8130U
Сокет BGA-1526 BGA-1356
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.1 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G4 Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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