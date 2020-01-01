Intel Core i5 1035G4 против i3 9100F
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц или десктопный i3 9100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G4
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +1%
411
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +3%
1191
1160
Passmark CPU (одноядерный)
2325
Core i3 9100F +8%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G4 +19%
8052
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +9%
1166
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +8%
3910
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-1035G4
|i3-9100F
|Сокет
|BGA-1526
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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