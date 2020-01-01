Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.