Intel Core i5 1035G7 против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 19.87 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1079 и 825 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +19%
426
358
Cinebench R20 (многоядерный)
1209
Ryzen 5 3550H +37%
1656
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G7 +9%
2277
2085
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G7 +3%
8313
8051
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +31%
1069
818
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G7 +21%
3478
2884
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-1035G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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