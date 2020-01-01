Intel Core i5 1035G7 против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
- На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.64 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Ryzen 5 4600H +4%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1225
Ryzen 5 4600H +170%
3311
Passmark CPU (одноядерный)
2361
Ryzen 5 4600H +6%
2491
Passmark CPU (многоядерный)
8495
Ryzen 5 4600H +73%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +17%
1256
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
4194
Ryzen 5 4600H +4%
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1035G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.2 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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