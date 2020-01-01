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Intel Core i5 1035G7 против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i5 1035G7
Intel Core i5 1035G7
VS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 1035G7
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 19.87 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G7
1215
Ryzen 7 3700U +22%
1480
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G7 +16%
2350
Ryzen 7 3700U
2030
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G7 +17%
8440
Ryzen 7 3700U
7235
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G7 +78%
4189
Ryzen 7 3700U
2353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G7 и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i5-1035G7 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G7 Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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