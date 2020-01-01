Intel Core i5 1035G7 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 14.03 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Core i3 10100 +4%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1225
Core i3 10100 +86%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2361
Core i3 10100 +11%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
8495
Core i3 10100 +4%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +14%
1256
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G7 +1%
4194
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1035G7
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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