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Intel Core i5 1035G7 против i5 10300H

Intel Core i5 1035G7
Intel Core i5 1035G7
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 1035G7
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 9.83 ГБ/c (21%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G7 и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake
Номер модели i5-1035G7 -
Сокет BGA-1526 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 55.63 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G7 Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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