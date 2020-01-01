Intel Core i5 1035G7 против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +4%
427
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G7 +3%
1225
1191
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G7 +2%
2361
2325
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G7 +6%
8495
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G7 +8%
1256
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G7 +7%
4194
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1035G7
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2