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Intel Core i5 1038NG7 против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1038NG7
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 1038NG7
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1038NG7 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 1038NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 48% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1360 и 1226 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7
9539
Ryzen 5 5600H +87%
17803
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1038NG7 и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 320 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake-U Zen 3
Номер модели i5-1038NG7 -
Сокет BGA1344 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 64 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1038NG7
н/д
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1038NG7 Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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