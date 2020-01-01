Intel Core i5 1038NG7 против AMD Ryzen 7 4800U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1038NG7 на 2 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
435
Ryzen 7 4800U +7%
467
Cinebench R20 (многоядерный)
1971
Ryzen 7 4800U +56%
3072
Passmark CPU (одноядерный)
2556
Ryzen 7 4800U +1%
2582
Passmark CPU (многоядерный)
9712
Ryzen 7 4800U +76%
17130
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +75%
1205
687
Geekbench 5 (многоядерный)
4361
Ryzen 7 4800U +10%
4784
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 мая 2020
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1038NG7
|-
|Сокет
|BGA1344
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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