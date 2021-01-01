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Intel Core i5 1038NG7 против AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Core i5 1038NG7
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Intel Core i5 1038NG7
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1038NG7 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 1038NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • На 20% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1173 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1038NG7
5066
Ryzen 9 5900HS +154%
12855
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7
9869
Ryzen 9 5900HS +129%
22583
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1038NG7 и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 мая 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake-U Zen 3
Номер модели i5-1038NG7 -
Сокет BGA-1344 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 64 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1038NG7 Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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