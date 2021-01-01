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Intel Core i5 1038NG7 против Apple M1

Intel Core i5 1038NG7
VS
Apple M1
Intel Core i5 1038NG7
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1038NG7 на 2.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1038NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 50% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1265 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.95 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1038NG7
2003
Apple M1 +7%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1038NG7
2427
Apple M1 +55%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7
9845
Apple M1 +55%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1038NG7
1279
Apple M1 +38%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1038NG7
4613
Apple M1 +65%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1038NG7 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 мая 2020 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 320 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake-U Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-1038NG7 -
Сокет BGA1344 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1038NG7 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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