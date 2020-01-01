Что лучше: Intel Core i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.