Intel Core i5 1038NG7 против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +7%
435
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +55%
1971
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +14%
2556
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +52%
9712
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +16%
1205
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +44%
4361
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 мая 2020
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1038NG7
|i5-10210U
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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