Intel Core i5 1038NG7 против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- На 38% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
435
Core i5 10300H +2%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1971
Core i5 10300H +7%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
2556
Core i5 10300H +4%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +9%
9712
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +6%
1205
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +8%
4361
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 мая 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1038NG7
|-
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 9750H и Intel Core i5 1038NG7
- Intel Core i5 10210U и Intel Core i5 1038NG7
- Intel Core i7 1165G7 и Intel Core i5 1038NG7
- Intel Core i5 1030NG7 и Intel Core i5 1038NG7
- Intel Core i5 8257U и Intel Core i5 1038NG7
- Intel Core i7 1065G7 и Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 5 4500U и Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 5 4600H и Intel Core i5 10300H
- Intel Core i7 10875H и Intel Core i5 10300H
- Intel Core i5 10210U и Intel Core i5 10300H