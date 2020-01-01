Intel Core i5 1038NG7 против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 64% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +26%
435
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +135%
1971
840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +55%
2556
1645
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +83%
9712
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1038NG7 +10%
1205
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1038NG7 +64%
4361
2667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 мая 2020
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-1038NG7
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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